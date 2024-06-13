​Эксперты спрогнозировали победителя матча Германия – Шотландия

В матче открытия чемпионата Европы по футболу, который состоится в пятницу, 14 июня 2024 года, встретятся футболисты сборных Германии и Шотландии.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Германии одержит победу с вероятностью в 74%. Победа сборной Шотландии возможна с вероятностью всего 9,3%, а вот ничейный исход оценён экспертами примерно в 16,7%.

Напомним, что первый матч группы А, в которой также оказались сборные Венгрии и Швейцарии, начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка состоится на нашем спортивном портале.