Матч Англии и Сербии на Евро-2024 под угрозой срыва

Матч между сборными Англии и Сербии на чемпионате Европы - 2024 может оказаться под угрозой срыва. Об этом рапортуют журналисты BBC.

Как информирует источник, правоохранительные органы Германии опасаются агрессивного поведения со стороны сербских ультрас. Около 500 фанатов сборной Сербии могут оказаться на трибунах вместе с поклонниками английской команды, что может стать катализатором конфликта. В связи с этим было принято решение об ужесточении мер по предотвращению массовой потасовки. На стадионе будут дежурить более 1000 полицейских.

Матч Англии и Сербии пройдет 16 июня и начнется в 22:00 мск.