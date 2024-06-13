Семшов назвал две сборные, которые могут победить на Евро-2024

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы – 2024. В частности, эксперт оценил шансы на успех сборной Англии.

«В сборную Англии я не верю. Англия может показать трусливый футбол. Я не верю в эту сборную. Выиграет или Германия, или Франция», - поделился мнением Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат Европы состоится на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии попала в одну группу с национальными командами Дании, Сербии и Словении.