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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фердинанд назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024

13 Июня 2024 • 07:45 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался относительно фаворитов предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Будут два главных фаворита на турнире – это сборные Франции и Англии. Думаю, именно эти команды выступят лучше других. Немцы? Не думаю, что Германия сможет выиграть турнир, но они могут быть близки к этому, ведь играют у себя дома. Мой фаворит – Англия. Беллингем является лучшим футболистом Ла Лиги, а Кейн – лучший голеадор в Германии», - передает слова эксперта Daily Mail.

Англия на чемпионате Европы попала в одну группу с командами Дании, Словении и Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Рио Фердинанд
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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
13 Июня 2024 в 07:49
у Фердинанда своя статистика и видение..))
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