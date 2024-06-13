Фердинанд назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024

«Будут два главных фаворита на турнире – это сборные Франции и Англии. Думаю, именно эти команды выступят лучше других. Немцы? Не думаю, что Германия сможет выиграть турнир, но они могут быть близки к этому, ведь играют у себя дома. Мой фаворит – Англия. Беллингем является лучшим футболистом Ла Лиги, а Кейн – лучший голеадор в Германии», - передает слова эксперта Daily Mail.