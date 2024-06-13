Срна: «Модрич лучший в истории на своей позиции»

Бывший защитник «Шахтёра» Дарио Срна рассказал, что думает о соотечественнике Луке Модриче. 38-летний полузащитник выступит за сборную Хорватии на предстоящем чемпионате Европы – 2024

«Модрич – уникальный футболист. Это невероятный человек и игрок. Он для многих является примером. Я считаю Луку лучшим футболистом в истории на своей позиции», - передает слова Дарио портал FourFourTwo.

Стоит отметить, что чемпионат Европы – 2024 станет для Модрича девятым крупным турниром в составе сборной Хорватии. На групповой стадии Евро хорватская команда встретится с Италией, Испанией и Албанией.