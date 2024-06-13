Кейн оценил состав сборной Англии

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о предстоящем старте чемпионата Европы – 2024.
«Сейчас у нас отличная команда. Это одна из лучших версий сборной Англии, которая у нас была. В сборной много молодых и талантливых футболистов, которые не боятся и готовы в любой момент появиться на поле», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.
Напомним, что чемпионат Европы состоится на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. Подопечные Гарета Саутгейта попали в группу С, где сыграют против Дании, Сербии и Словении. Англия является вице-чемпионом Европы.
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