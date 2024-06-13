В сборной Испании высказались о Родри

«Я считаю его лучшим центральным полузащитником в мировом футболе. Родри – идеальный шестой номер. Он выделяется на поле во всех аспектах игры. Эрнандес отлично умеет и защищаться, и атаковать. Родри не жадничает мячом, умеет открыться под передачу. Этот игрок очень трудолюбивый. Я считаю его невероятным талантом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.