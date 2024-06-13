В Португалии высказались о важности Роналду

«Криштиану по-прежнему является прекрасным ориентиром, это ключевой футболист нашей сборной. Роналду доказал это, отметившись дублем в последнем матче. Тяжело найти еще одного такого игрока, его одержимость доставляет нам радость», - передает слова Коусейру Al Nassr Zone.