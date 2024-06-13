В Португалии высказались о важности Роналду

Жозе Коусейру, который является техническим директором федерации футбола Португалии, поделился мнением о звездном форварде Криштиану Роналду.
«Криштиану по-прежнему является прекрасным ориентиром, это ключевой футболист нашей сборной. Роналду доказал это, отметившись дублем в последнем матче. Тяжело найти еще одного такого игрока, его одержимость доставляет нам радость», - передает слова Коусейру Al Nassr Zone.
Чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии на групповой стадии турнира встретится с национальными командами Турции, Чехии и Грузии.
Бан пользователя