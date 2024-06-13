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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе раскрыл свою дополнительную мотивацию перед Евро-2024

13 Июня 2024 • 00:22 Комментировать
Австрия
...
Франция
17.06 22:00

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате Европы.

«Я хочу выиграть Евро. Я должен быть честным. Я выигрывал чемпионат мира. Я выигрывал Лигу наций. В сборной мне не хватает только победы на Евро. И это будет мой первый турнир в качестве капитана сборной, поэтому это особенно важно для меня и для всей страны. Это ещё одна возможность написать историю страны», - сказал Мбаппе CNN Sport.

Отметим, что сборная Франции в последний раз выигрывала чемпионат Европы ещё в 2000 году.

Первый матч на Евро-2024 сборная Франции проведёт в понедельник, 17 июня, - против Австрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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