Кто выиграет Евро-2024?

Уже в пятницу начнётся большой футбольный праздник – чемпионат Европы. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» решил присмотреться к четырём главным фаворитам континентального футбольного форума. Кто же может стать триумфатором Евро-2024? Прикидываем шансы и пытаемся подкрепить цифры аргументами.

Сборная Германии

Шансы выиграть Евро: 12%.

Эксперты из мира ставок ставят сборную Германии на третье место в списке фаворитов Евро-2024. Я же позволю себе поставить Германию четвёртой. Не из-за каких-то симпатий, а из-за своего ощущения. Для Бундестим предстоящий турнир будет домашним, что может не только помогать, но и мешать – ожидания местной публики высоки, немцы ждут от команды трофея. В нынешнем составе сборной Германии есть как опытные, так и молодые игроки. Большие надежды возлагаются на 21-летних Джамала Мусиалу и Флориана Вирца, чьи ценники на Transfermarkt в сумме дают невероятные 250 миллионов евро. Рядом с этими ребятами будут действовать такие опытные волки, как Тони Кроос и Илкай Гюндоган.

Ожидаемый оптимальный состав Германии выглядит примерно так (схема 4-2-3-1): Нойер – Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Гюндоган, Вирц, Мусиала – Хаверц.

Состав выглядит мощно, согласитесь. Так почему же Германия не в числе главных фаворитов? Дело в том, что команда в процессе подготовки к домашнему турниру не излучала солидности. Конечно, сложно давать какие-то серьёзные оценки по товарищеским матчам, когда, например, Кай Хаверц выходил на позиции левого защитника. Но Бундестим даже после назначения Юлиана Нагельсманна была свойственна нестабильность, неоднородность. Есть мнение, что здесь слишком перебарщивает Нагельсманн. Этот 36-летний тренер высоко ценится в футбольном мире, но по своей неопытности он якобы пытается в сборной построить что-то своё в сжатые сроки. Однако сложно наиграть что-то новое, когда команда собирается всего лишь на недельный сбор. Это сборная, а не клуб – здесь такой подход вряд ли сработает. Осенью в прессе писали о том, что немецкие футболисты устают от долгих теоретических занятий Нагельсманна, хотя в плане личных отношений с тренером всё в полном порядке – Юлиан отлично чувствует раздевалку.

Возможно, за девять месяцев Нагельсманн сделал какие-то выводы, и Германия на домашнем Евро предстанет по-настоящему мощной, но на сегодняшний день на основного претендента на трофей она не тянет.

Сборная Португалии

Шансы выиграть Евро: 17%.

В сборную Португалии специалисты не особенно верят. А не зря ли? Только посмотрите на состав португальской национальной команды. Практически на каждой позиции у «европейских бразильцев» есть по два футболиста высокого уровня. Ознакомиться с полной заявкой португальцев на чемпионат Европы можно в нашем материале, а чтобы подчеркнуть, насколько состав силён, мы соберём два стартовых состава.

Первый состав Португалии (схема 4-3-3): Кошта – Канселу, Диаш, Инасиу, Мендеш – Пальинья, Витинья, Бруну Фернандеш – Бернарду Силва, Фелиш, Роналду.

Второй состав Португалии (схема 4-3-3): Са – Далот, Пепе, Антониу Силва, Канселу – Жоау Невеш, Рубен Невеш, Нунес – Жота, Леау, Рамуш.

Канселу способен играть как справа, так и слева, и мы повторили его, поскольку равноценного левого защитника нет. В остальном подбор игроков у Португалии шикарен. Да, второй состав кажется не таким грозным, но тот же Нунес является игроком «Манчестер Сити», а за 19-летним Рубеном Невешем из «Бенфики» гоняется «Манчестер Юнайтед» и другие гранды, причём оценивается этот талант в 55 миллионов евро. Это данные Transfermarkt, а на деле, как пишут СМИ, лиссабонцы запросят 100 миллионов. И, кстати, при формировании двух составов мы даже не использовали Педру Нету – не хватило места – а этот парень тоже оценивается в 55 миллионов.

С таким составом сборная Португалии должна ставить перед собой задачу выиграть чемпионат Европы.

Сборная Франции

Шансы выиграть Евро: 20%.

Шансы сборной Франции на сегодняшний день всё же повыше, чем шансы сборной Португалии. У Дидье Дешама тоже великолепный выбор игроков, но при этом «трёхцветные» ещё прекрасно сыграны, игровые связи за последние годы были налажены до автоматизма. Французы доходили до финалов двух последних чемпионатов мира – первый они выиграли у Хорватии, второй проиграли Аргентине по пенальти. Конечно, с мундиаля 2018 года состав серьёзно изменился, но ряд игроков до сих пор выступают на ведущих позициях, в том числе Килиан Мбаппе, который теперь является не просто молодым дарованием, а настоящей суперзвездой.

Раз уж мы начали приводить ожидаемые оптимальные составы, то давайте и продолжим. Сборную Франции можно ожидать на поле в таком варианте (схема 4-3-3): Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес – Тчуамени, Рабио, Гризманн – Дембеле, Мбаппе, Жиру.

Опять же, у сборной Франции, как и у Португалии, на многих позициях есть равноценная замена. Например, рядом с Тчуамени может выйти его партнёр по «Реалу» – Камавинга. В атакующем трио на одном из флангов способен выйти не Дембеле, а Коман, а на острие – не Жиру, а Тюрам или Коло-Муани. Вариантов множество, но о подборе игроков в сборной Франции известно давно – тут никого не удивишь, поэтому верстать два состава мы не будем.

Кстати, важнейшим игроком для сборной Франции является Антуан Гризманн. В сборной он выступает не в нападении, а чуть глубже – иногда даже как центральный полузащитник. Роль Гризманна в построениях Дидье Дешама сложно переоценить – за лета 2017 года Гризманн пропустил только 2 (!) матча сборной Франции, причём вынужденно. Представить состав французов без Гризманна просто нереально.

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Относительно недавно сборная Франции выигрывала чемпионат мира. А вот чемпионат Европы в последний раз французы выигрывали ещё в прошлом веке – в 2000 году. В 2016 году на домашнем турнире Франция дошла до финала, но уступила Португалии. Предстоящий Евро представляет собой отличную возможность для команды Дешама.

Сборная Англии

Шансы выиграть Евро: 24%.

Сборную Англии многие эксперты считают главным фаворитом Евро-2024, и тут я бы предпочёл согласиться. Когда, если не сейчас? Англичане являются родоначальниками футбола, но при этом они ещё никогда не становились чемпионами Европы. Максимально близко к титулу «три льва» приблизились на Евро-2020, но в финале они проиграли Италии по пенальти. За три года состав сборной Англии кардинальных изменений не претерпел. В распоряжении Гарета Саутгейта всё так же много талантливых футболистов, способных решать большие задачи. Джуд Беллингем стал большой звездой, на Евро он едет после отличного дебютного сезона в «Реале». Гарри Кейн всё так же колотит голы пачками, Фил Фоден и Букайо Сака серьёзно прибавили, Кайл Уокер из года в год неустанно бороздит свой фланг на сумасшедших скоростях.

Оптимальный состав сборной Англии может быть примерно таким (схема 4-2-3-1): Пикфорд – Уокер, Стоунс, Гехи, Шоу – Райс, Александер-Арнольд – Беллингем, Фоден, Сака – Кейн.

Трент Александер-Арнольд, похоже, будет задействоваться как полузащитник – он даже взял себе восьмой номер. Также отметим, что на Евро-2024 может блеснуть Коул Палмер, который в этом сезона часто тащил «Челси» в одиночку. Предстоящий турнир Палмер вряд ли начнёт в основе, но кто знает, что будет по ходу дистанции. Если Сака или Фоден не потянут, то Палмер может и воспользоваться своим шансом.

У Гарета Саутгейта был настолько богатый выбор игроков, что он даже не включил в заявку таких звёзд, как Джек Грилиш и Маркус Рэшфорд. Оба провели такие себе сезоны на клубном уровне. Грилиш был в предварительной заявке англичан, а потом вылетел, а Рэшфорда не было даже в расширенном списке из 33 человек.

В Англии очень ждут победы на чемпионате Европы. Три года назад команда Гарета Саутгейта проиграла в финале. Пришло время сделать этот последний шаг. Если не получится, то, есть ощущение, у английской сборной начнётся новый цикл уже с другим тренером.

А что остальные?

Всем остальным сборным оставляем суммарно 27% шансов на победу на Евро-2024. Основная доля здесь, понятное дело, приходится на сборные Испании и Италии. Глядя на составы этих команд, слабо верится в возможность их триумфа на полях Германии. Испанцы сейчас представляют собой далеко не звёздную сборную, как было относительно недавно, когда «красная фурия» выиграла Евро-2008 и Евро-2012. Итальянцы, на минуточку, являются действующими чемпионами Европы, но сейчас по составу и перспективам они тоже не входят в четвёрку фаворитов. Впрочем, в футболе всегда есть место для сенсаций – маленьких и больших. Сборная Греции не даст соврать.

Подготовил Александр Тихий.