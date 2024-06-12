Защитник сборной Франции Тео Эрнандес не смог продолжить недавнюю тренировку своей команды из-за полученного повреждения. Такой новостью делится Sportmediaset. Больших подробностей повреждения защитника «Милана» не сообщается.

Напомним, что из-за тяжёлой травмы крестообразных связок Евро пропускает брат Тео Люка.

Через несколько дней, в понедельник, 17 июня сборной Франции предстоит сыграть в своём первом матче на чемпионате Европы в группе D. Соперником выступит сборная Австрии. Далее «трёхцветные» встретятся на турнире со сборными Нидерландов (21 июня) и Польши (25 июня).