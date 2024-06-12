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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мор: «Сборная Англии может выиграть Евро благодаря Беллингему»

12 Июня 2024 • 23:07 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор порассуждал над фактором, который может помочь сборной Англии выиграть грядущее первенство Европы. И имя ему – Джуд Беллингем.

«Беллингем может быть тем фактором, который может помочь сборной Англии выиграть чемпионат Европы. Вполне возможно, что он станет главной звездой предстоящего турнира», - рассуждает Мор для «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Беллингем с «Реалом» стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Лиги чемпионов.

Сборная Англии с 1966 года не побеждала в международных футбольных турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы.

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Сборная Англии Эдуард Мор Джуд Беллингем ещё теги
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