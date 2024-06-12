Деменко: «На Евро буду болеть за Португалию и Роналду»

Максим Деменко, бывший российский футболист назвал сборную и конкретного игрока, которых он поддержит на грядущем чемпионате Европы по футболу.

«На Евро я болею за сборную Португалии. Мне нравится Криштиану Роналду, особенно в его время выступлений за мадридский «Реал». Плюс симпатизирую португальскому футболу», - говорит Деменко для Betonmobile.

Напомним, что сборная Португалии попала в довольно несложную для неё группу F. В квартете португальцам предстоит сыграть с командами Чехии, Турции и Грузии. Криштиану Роналду, 39-летний лидер сборной Португалии отправится уже на свой шестой чемпионат Европы в карьере.