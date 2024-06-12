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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков

12 Июня 2024 • 19:32 Комментировать

В сети появилась занимательная инфографика. Она показывает, какое количество футболистов из разных лиг отправились на чемпионат Европы.

На первом месте ожидаемо оказалась Английская премьер-лига. Сразу 96 футболистов из АПЛ представят свои страны на континентальном футбольном форуме в Германии.

Вторая позиция у Серии А – итальянский топ-чемпионат делегировал на Евро-2024 91 игрока. Дальше идут немецкая Бундеслига (77 игроков), испанская Ла Лига (57 игроков) и французская Лига 1 (28 игроков).

В топ-10 также входят чемпионаты Турции (23 игрока), Чехии (22), Нидерландов (15), Украины (15) и английский Чемпионшип (15).

Российскую премьер-лигу на Евро-2024 представят 4 игрока, это 27-й результат. Но сборная России на турнире не выступит – её не допустили к отбору.

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