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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сенников дал совет игрокам сборной Грузии

12 Июня 2024 • 19:20 Комментировать
Турция
...
Грузия
18.06 19:00

На грядущем Евро-2024 в Германии национальная сборная Грузии впервые выступит на крупном турнире. Дмитрий Сенников, бывший игрок столичного «Локомотива» дал совет грузинской команде перед историческим выступлением.

«Сборная Грузии уже добилась определенного успеха. Сейчас им надо просто организованно играть. Состав хороший, многие в Европе играют Евро для них – хороший шанс себя проявить и очки первые набрать», - говорит Сенников для «РБ Спорт».

Напомним, в квартете F кавказская команда сыграет против сборных Португалии, Турции и Чехии. Начнёт свой путь на турнире команда Вилли Саньоля одной из последних.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Дмитрий Сенников

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ТУРЦИЯ ГРУЗИЯ
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