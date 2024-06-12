Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша

Известный в прошлом форвард сборной Англии Уэйн Руни изменил бы заявку команды на чемпионат Европы, если бы это зависело от него. По словам Руни, он включил бы в список игроков Джека Грилиша – вингера «Манчестер Сити».

«Я бы взял Грилиша на чемпионат Европы. Я бы включил в заявку Грилиша вместо Боуэна», - сказал Руни в подкасте The Overlap.

Стоит сказать, что Джек Грилиш попал в расширенную заявку сборной Англии, но не попал в итоговую. Кстати, английские фанаты активно критиковали Гарета Саутгейта, когда он включил Грилиша в предварительный список из 33 игроков.

Первый матч на чемпионате Европы - 2024 сборная Англии проведёт 16 июня – против Сербии.