Лунёв рассказал, почему на Евро поддержит сборную Грузии

На грядущем чемпионате Европы по футболу в Германии впервые в своей истории выступит сборная независимой Грузии. Андрей Лунёв, российский голкипер рассказал, почему на первенстве Европы поддержит именно кавказскую команду.

«Будет интересно посмотреть за Грузией, они впервые играют на большом турнире. Как раз эта та команда, за которую я бы переживал», - делится Андрей для Metaratings.

В качестве фаворитов первенства вратарь назвал очевидных кандидатов на это звание – сборные Англии и Франции.

Напомним, что сборная Грузии одной из последних начнёт путь на Евро-2024 – в рамках квартета F со сборными Турции, Португалии и Чехии.