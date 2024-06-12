Названа самая дорогостоящая заявка среди всех сборных Евро-2024

Авторитетным порталом Transfermarkt названа самая дорогостоящая заявка среди всех сборных грядущего Евро-2024. Ей стала заявка сборной Англии – суммарно стоимость всех игроков команды составляет 1 520 млн евро.

На втором месте разместился второй главный фаворит турнира – сборная Франции, её заявку портал оценивает в 1 230 млн евро. Третье место – у заявки сборной Португалии, порядка 1 050 млн. Замыкают пятёрку заявки сборных Испании, 966 млн и Германии, 851 млн.

Напомним, Евро-2024 стартует в Германии в пятницу, 14 июня. В рамках матча открытия сыграют команды Германии и Шотландии.

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