Ташуев верит, что сборная Албании может удивить на Евро

Сергей Ташуев высказался о команде, которой на Евро-2024 многие предрекают поражения в трёх матчах группового этапа. А именно о сборной Албании, которая попала в «группу смерти» под литерой В.

По мнению Сергея Абуезидовича, албанцев не стоит заранее сбрасывать со счетов.

«Ставлю на Албанию. Они могут постараться выйти из группы. У них хорошая команда. А так – все могут преподнести сюрпризы. Те же Сербия, Хорватия – хорошие команды», - говорит Ташуев для Vprognoze.ru.

Напомним, что стартует команда Албании с матча со своей географической соседкой – сборной Италии 15 июня. 19 июня албанцев ждёт матч с хорватской сборной, а 24 июня – со сборной Испании.