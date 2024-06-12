Гладилин: «Не стоит называть главного фаворита Евро»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин полагает, что у грядущего чемпионата Европы по футболу нет однозначного фаворита.

«Есть команды опытные, со стажем: Франция, Германия и Англия. Явного фаворита называть не стоит, нет той команды, которая показывает сильнейший футбол в Европе», - уверен Гладилин для Vprognoze.ru.

Напомним, что Евро-2024 стартует в грядущую пятницу, 14 июня. В матче открытия в рамках квартета А сразятся сборные Германии и Шотландии в Мюнхене. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, победившая три года назад в Лондоне сборную Англии.