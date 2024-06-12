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Чемпионат Европы по футболу 2024

Боков считает сборную Италии одним из трёх фаворитов Евро

12 Июня 2024 • 17:29 Комментировать

Максим Боков, бывший игрок столичного ЦСКА назвал трёх главных фаворитов грядущего чемпионата Европы. Он, напомним, стартует уже послезавтра, 14 июня.

«Прежде всего – это сборные Франции, Англии и Италии. Результаты французов сами о себе говорят. Хорошо выглядят англичане и итальянцы. Не нужно забывать, что именно сборная Италии победила на прошлом Евро», - говорит Боков для Vprognoze.ru.

Сборной Франции на групповом этапе достался квартет, который «трёхцветные» должны без проблем проходить – с командами Австрии, Польши и Нидерландов.

Сборная Англии сыграет в группе с командами Сербии, Словении и Дании. А команда Италии попала в «группу смерти» к албанцам, хорватам и испанцам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Максим Боков
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