Боков считает сборную Италии одним из трёх фаворитов Евро

Максим Боков, бывший игрок столичного ЦСКА назвал трёх главных фаворитов грядущего чемпионата Европы. Он, напомним, стартует уже послезавтра, 14 июня.

«Прежде всего – это сборные Франции, Англии и Италии. Результаты французов сами о себе говорят. Хорошо выглядят англичане и итальянцы. Не нужно забывать, что именно сборная Италии победила на прошлом Евро», - говорит Боков для Vprognoze.ru.

Сборной Франции на групповом этапе достался квартет, который «трёхцветные» должны без проблем проходить – с командами Австрии, Польши и Нидерландов.

Сборная Англии сыграет в группе с командами Сербии, Словении и Дании. А команда Италии попала в «группу смерти» к албанцам, хорватам и испанцам.