Два норвежских игрока – самые дорогие футболисты, которые не попали на Евро

Авторитетный портал Transfermarkt подготовил рейтинг самых дорогих европейских игроков, которые не сыграют на грядущем чемпионате Европы в Германии.

Возглавили список два норвежца из АПЛ – Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», 180 млн евро) и Мартин Эдегор («Арсенад», 110 млн). Следом за ними разместился Гави – травмированный молодой хавбек «Барселоны» стоимостью 90 млн. На четвёртом месте разместился форвард «Ньюкасла» и сборной Швеции Александр Исак, 75 млн. Замыкают первую шестёрку отцепленный от сборной Англии полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон и травмированный полузащитник сборной Нидерландов и «Барсы» Френки де Йонг – каждый из них стоит по 70 млн.

Евро-2024 стартует 14 июня, в матче открытия сразятся сборные Германии и Шотландии.