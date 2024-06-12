Что нужно Роналду, чтобы стать лучшим ассистентом в истории Евро

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. В финальных турнирах Евро звёздный форвард наколотил 14 голов, и это ещё не предел! В свои 39 лет Роналду едет на континентальный форум в Германию с настроем обновить рекорд.

Любопытно, что Роналду имеет шансы на то, чтобы стать лучшим ассистентом Евро. Согласно официальным данным УЕФА, Криштиану в финальных частях чемпионатов Европы отдал 6 голевых передач и занимает второе место по ассистам. Выше идёт только чех Карел Поборски, у которого 8 ассистов на счету.

Итак, Роналду нужно отдать три голевых паса, чтобы стать лучшим ассистентом в истории Евро. И надеяться на то, что никто на предстоящем турнире его не обгонит, что в теории тоже возможно.

Количество голевых передач в финальных частях Евро:

Поборски – 8;

Роналду – 6;

Бекхэм, Роббен, Фигу, Фабрегас, Швайнштайгер – по 5.