Тренер Португалии высказался о Роналду

Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду. Во вторник вечером звёздный форвард оформил дубль в товарищеском матче против Ирландии (победа 3:0).

«Приверженность Роналду как капитана невероятна. Мы увидели два завершения атаки мирового класса, но что мне понравилось, так это работа и попытки помочь команде. В штрафной площади он смотрит на партнёров, демонстрируя солидарность, товарищеские отношения и важные ценности. Голы Роналду нужно сохранить и показывать детям, потому что они невероятные», - цитирует Мартинеса портал Goal.