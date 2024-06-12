Жёсткие немцы ввели запрет на фрукты – будут «заставлять» фанатов есть сосиски на Евро-2024

В Германии решили не церемониться с приезжими болельщиками на чемпионате Европы. Любой фанат, который пронесёт на стадион фрукты, может получить запрет на посещение дальнейших игр. О таком решении немецких властей рассказывает The Mirror.

Этим решением в Германии надеются увеличить продажи фирменных сосисок на стадионах. Как быть болельщикам, которым по состоянию здоровья нельзя есть жирную пищу, немцев, похоже, не волнует.

Таким образом, условное яблоко на Евро-2024 будет приравниваться к пиротехнике или другим вещам, которые брать с собой на стадион нельзя.

Евро-2024 стартует уже 14 июня.