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Чемпионат Европы по футболу 2024

Жёсткие немцы ввели запрет на фрукты – будут «заставлять» фанатов есть сосиски на Евро-2024

12 Июня 2024 • 15:58 Комментировать

В Германии решили не церемониться с приезжими болельщиками на чемпионате Европы. Любой фанат, который пронесёт на стадион фрукты, может получить запрет на посещение дальнейших игр. О таком решении немецких властей рассказывает The Mirror.

Этим решением в Германии надеются увеличить продажи фирменных сосисок на стадионах. Как быть болельщикам, которым по состоянию здоровья нельзя есть жирную пищу, немцев, похоже, не волнует.

Таким образом, условное яблоко на Евро-2024 будет приравниваться к пиротехнике или другим вещам, которые брать с собой на стадион нельзя.

Евро-2024 стартует уже 14 июня.

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15:58 · Чемпионат Европы 2024
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