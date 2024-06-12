Моуринью дал прогноз на финал Евро-2024

Известный тренер Жозе Моуринью дал прогноз на финалистов чемпионата Европы. В эфире TNT Sports португалец заявил, что победителем Евро-2024 станет сборная Португалии. По мнению Моуринью, в финале турнира португальцы обыграют Англию.

Отметим, что сборная Португалии на групповой стадии чемпионата Европы сыграет против Чехии, Турции и Грузии. Что касается сборной Англии, то её соперниками в группе бут национальные команды Сербии, Дании и Словении.

Добавим, что Жозе Моуринью недавно был представлен как главный тренер «Фенербахче». До этого Особенный не имел клубной прописки в течение более четырёх месяцев.