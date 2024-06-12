Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью назвал футболиста, который станет лучшим на грядущем чемпионате Европы в Германии. Выбор португальца остановился на полузащитнике сборной Англии Джуде Беллингеме, который в минувшем сезоне забил 19 голов за мадридский «Реал» в чемпионате Испании.

«Какой игрок станет лучшим на Евро-2024? Джуд Беллингем», – цитирует португальского специалиста Madrid Zone.

Напомним, Беллингем год назад перебрался в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. 20-летний англичанин в дебютном сезоне выиграл с «королевским клубом» Лигу чемпионов и чемпионат Испании.