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Чемпионат Европы по футболу 2024

Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024

12 Июня 2024 • 14:56 Комментировать
Сербия
...
Англия
16.06 22:00

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью назвал футболиста, который станет лучшим на грядущем чемпионате Европы в Германии. Выбор португальца остановился на полузащитнике сборной Англии Джуде Беллингеме, который в минувшем сезоне забил 19 голов за мадридский «Реал» в чемпионате Испании.

«Какой игрок станет лучшим на Евро-2024? Джуд Беллингем», – цитирует португальского специалиста Madrid Zone.

Напомним, Беллингем год назад перебрался в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. 20-летний англичанин в дебютном сезоне выиграл с «королевским клубом» Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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Реал Мадрид Жозе Моуринью Сборная Англии Джуд Беллингем ещё теги

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