Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан

Сборная Германии потеряла полузащитника за несколько дней до старта домашнего чемпионата Европы. Александр Павлович пропустит турнир из-за тонзиллита. Немецкий футбольный союз подтвердил, что представитель «Баварии» не выступит за Бундестим на континентальном футбольном форуме.

В срочном порядке главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вызвал в команду Эмре Джана, который на клубном уровне представляет дортмундскую «Боруссию». Об этом информирует в социальных сетях известный журналист Флориан Плеттенберг.

В пятницу, 14 июня, сборная Германии сыграет против Шотландии.