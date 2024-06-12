Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан

12 Июня 2024 • 14:27 Комментировать
Германия
...
Шотландия
1 1.30 X 5.90 2 11.00
14.06 22:00

Сборная Германии потеряла полузащитника за несколько дней до старта домашнего чемпионата Европы. Александр Павлович пропустит турнир из-за тонзиллита. Немецкий футбольный союз подтвердил, что представитель «Баварии» не выступит за Бундестим на континентальном футбольном форуме.

В срочном порядке главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вызвал в команду Эмре Джана, который на клубном уровне представляет дортмундскую «Боруссию». Об этом информирует в социальных сетях известный журналист Флориан Плеттенберг.

В пятницу, 14 июня, сборная Германии сыграет против Шотландии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Эмре Джан Александр Павлович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Июня
14:27
Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан
12:22
Актуальная ставка и прогноз на матч Германия – Шотландия Евро-2024– 14 июня 2024
02:13
Мбаппе оценил силу сборной Германии
11 Июня
23:17
Ставка и прогноз на точный счёт матча Германия — Шотландия чемпионата Европы — 14 июня 2024
20:28
Кроос высказался о матче Германия — Шотландия на Евро-2024
16:44
Кузяев ответил, за кого будет болеть на чемпионате Европы – 2024
16:03
Хомуха выделил фаворитов чемпионата Европы – 2024
15:01
Наумов: «Планирую следить за чемпионатом Европы с самого первого дня»
10 Июня
23:22
Сане надеется на победу сборной Германии на Евро-2024
17:47
Хомуха ответил, будет ли следить за чемпионатом Европы – 2024
15:15
Карпин выделил главных фаворитов Евро-2024
04:14
Гюндоган: «Вирц и Мусиала – очень талантливые парни, но нам нужно соблюдать баланс»
09 Июня
23:47
Мусиала — об игре с Гюндоганом и Вирцем: «Мы можем быть волшебным трио»
08 Июня
20:00
Леманн не верит в победу сборной Германии на Евро-2024 1
07 Июня
23:55
Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024 2
06 Июня
23:12
Гюндоган: «Такие люди, как я, отражают новую Германию»
21:13
Нагельсман определился, кто из футболистов сборной Германии не поедет на Евро-2024 1
19:00
Балахнин рассказал, за кем будет следить на Евро-2024
16:25
Сёмин выделил фаворитов Евро-2024
05 Июня
18:22
Нойер ответил на слова конкурента тер Штегена в сборной Германии
03 Июня
00:13
Сане ответил на вопрос о шансах сборной Германии выиграть Евро-2024
02 Июня
18:16
Нагельсманн рассказал, кто будет капитаном сборной Германии на Евро-2024 2
30 Мая
18:39
Надёжная ставка и прогноз на матч Германия – Шотландия Евро-2024 – 14 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГЕРМАНИЯ ШОТЛАНДИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Генич покинул «Матч ТВ»
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
14:27 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан
12:59 · Чемпионат Европы 2024
Важный игрок сборной Англии пропустил тренировку перед Евро2024 – названа причина
12:20 · Чемпионат Европы 2024
Роналду установил ещё один рекорд
12:00 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно имя судьи первого матча Евро-2024
11:45 · Чемпионат Европы 2024
Мората назвал цель сборной Испании на Евро-2024
11:38 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе оценил силу сборной Франции перед стартом Евро-2024
11:25 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль оценил шансы Испании победить на Евро-2024
10:42 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024
10:20 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган высказался о Евро-2024
09:34 · Чемпионат Европы 2024
Роналду оценил своё достижение на чемпионатах Европы
09:21 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль оценил силу сборной Хорватии перед матчем на Евро-2024
08:44 · Чемпионат Европы 2024
Кроос: «Германия может победить любую команду на Евро-2024»
08:35 · Чемпионат Европы 2024
Роналду: «Мы знаем, что можем выиграть чемпионат Европы»
08:29 · Чемпионат Европы 2024
Ракитич: «Футбол должен дать Модричу трофей со сборной Хорватии»
08:24 · Чемпионат Европы 2024
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси 1
Все новости