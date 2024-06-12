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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кто станет лучшим бомбардиром Евро-2024

12 Июня 2024 • 15:00 Комментировать

Считанные дни остались до старта Евро-2024. УЕФА накануне представила статуэтку, которая будет вручена лучшему бомбардиру турнира. Попробуем предсказать, кто же может её получить.

Тройка фаворитов

Напомним, обладателем приза на прошлом турнире стал Криштиану Роналду, забивший 5 голов (3 с пенальти) за 4 игры. Маститый португалец едет на свой 6-й чемпионат Европы и считается одним из фаворитов гонки бомбардиров. Криштиану методично подводил себя к турниру и должен набрать пиковую форму аккурат к его старту. В свои 39 лет он не разучился забивать, наколотив 35 голов за «Аль-Наср». Да и группа у сборной Португалии не выглядит особенно сложной: в играх против Турции, Чехии и Грузии Криштиану способен заложить фундамент победы в гонке.

И всё же главным фаворитом на приз португалец не является. Букмекеры полагают, что основная борьба развернётся между капитаном сборной Англии Гарри Кейном и лучшим бомбардиром ЧМ-2022 Килианом Мбаппе. Причём совсем небольшое преимущество отдаётся новоиспечённому форварду «Реала». Франция является одним из фаворитов турнира, а Мбаппе, в частности, на турнире в Катаре доказал, что может взять на себя ответственность в самый нужный момент. На прошлом Евро Килиан откровенно провалился, не забив ни разу и не реализовав решающий пенальти в серии со Швейцарией. Тем больше у него будет мотивации проявить себя в Германии.

Совсем чуть-чуть ниже букмекеры оценивают шансы капитана сборной Англии Гарри Кейна. После перехода в «Баварию» он пока не выиграл командных трофеев, но доказал, что может забивать не только в Англии, настреляв 36 голов в Бундеслиге. Суперкомпьютер компании Opta назвал сборную Англии главным фаворитом и оценил вероятность выхода в финал в 31,1%. Сложно представить, что в такой ситуации Гари Кейн не будет забивать. Рядом с ним будут играть великолепные атакующие игроки, способные создавать для него моменты, да и он сам умеет находить их для себя. К тому же в группе с Данией, Сербией и Словенией есть хорошая возможность сделать задел на будущее.

Могут выстрелить

Замыкают пятерку фаворитов надежда сборной Англии Джуд Беллингем и лучший бомбардир отборочного турнира Ромелу Лукаку. Молодой англичанин забил 23 гола в дебютном сезоне за «Реал», однако сложно представить, что в сборной Англии кто-то способен забить больше Кейна. Бельгиец же настрелял в отборе 14 мячей и установил при этом новый рекорд. У него был не самый простой сезон в «Роме», но в сборной Бельгии от него в любом случае многого ждут, а главный тренер команды Доменико Тедеско сумел найти к нему подход, что для Лукаку невероятно важно.

Конечно, далеко не факт, что именно кто-то из этой пятерки будет лучшим бомбардиром турнира. Многого ждут от хозяйки турнира Германии, так почему бы не блеснуть Мусиале, Хаверцу или Вирцу. Не стоит забывать и о капитане сборной Испании Альваро Морате, который, несмотря на критику, стабильно хорош на крупных турнирах. Или о датском бомбардире из «Манчестер Юнайтед» Расмусе Хёйлунне, забившем, между прочим, 7 голов в отборе. А может, всех удивит албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку.

В любом случае хотелось бы, чтобы на Евро было как можно больше голов, а его лучший бомбардир забил много, а то, как правило, его показатели весьма скромные. Только раз с ЧЕ 1982 года, когда Мишель Платини оформил 9 голов, лучший снайпер турнира забивал более 5 голов. Это сделал Антуан Гризманн в 2016 году, забив 6 мячей. А в 1992 и 2012 году никто не смог забить более 3 мячей. Впрочем, сейчас на турнире будет больше матчей, а значит и больше возможности проявить себя.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев


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