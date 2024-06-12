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Чемпионат Европы по футболу 2024

Важный игрок сборной Англии пропустил тренировку перед Евро2024 – названа причина

12 Июня 2024 • 12:59 Комментировать
Сербия
...
Англия
16.06 22:00

Сборная Англии готовится к старту на чемпионате Европы. Первый матч на турнире команда Гарета Саутгейта проведёт уже в воскресенье, 16 июня.

Как сообщает Sky Sports News, в среду утром тренировку английской национальной команды пропустил защитник Джон Стоунс. Футболист не занимался по причине болезни.

Фанаты английской сборной наверняка беспокоятся, ведь Стоунс является важным игроком команды. Впрочем, медики наверняка сделают всё, чтобы защитник был готов выйти на поле уже в первой игре Евро-2024.

В первом туре групповой стадии чемпионата Европы сборная Англии сыграет против Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джон Стоунс

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