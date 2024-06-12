Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему сборная Англии не станет победителем чемпионата Европы – 2024.

«Англия вряд ли выиграет Евро. Учитывая тяжелейшую Английскую премьер-лигу, которая проходит с Кубками по 70 матчей за сезон. Они вряд ли выиграют этот чемпионат Европы, потому что приезжают к турниру опустошёнными. А Франция - очень сильная сборная, много прекрасных футболистов, которые наверняка будут очень сильны, и это главный фаворит Евро», — сказал Балахнин.

Чемпионат Европы стартует 14 июня и продлится до 14 июля.