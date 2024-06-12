Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду установил ещё один рекорд

12 Июня 2024 • 12:20 Комментировать

Во вторник, 11 июня, состоялся контрольный поединок сборных Португалии и Ирландии. Подопечные Роберто Мартинеса одержали победу со счетом 3:0. Двумя голами в составе португальцев отметился звездный центрфорвард Криштиану Роналду.

Как сообщается в социальных сетях, 39-летний нападающий установил еще один рекорд. Роналду стал первым футболистом в истории, который забивает 21 год подряд за свою национальную команду.

Ранее сообщалось, что Криштиану установил рекорд по сыгранным матчам за сборную.

На чемпионате Европы – 2024 Португалия попала в группу с национальными командами Грузии, Чехии и Турции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед» В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Месси назвал «Реал» лучшей командой в мире
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
12:59 · Чемпионат Европы 2024
Важный игрок сборной Англии пропустил тренировку перед Евро2024 – названа причина
12:20 · Чемпионат Европы 2024
Роналду установил ещё один рекорд
12:00 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно имя судьи первого матча Евро-2024
11:45 · Чемпионат Европы 2024
Мората назвал цель сборной Испании на Евро-2024
11:38 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе оценил силу сборной Франции перед стартом Евро-2024
11:25 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль оценил шансы Испании победить на Евро-2024
10:42 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024
10:20 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган высказался о Евро-2024
09:34 · Чемпионат Европы 2024
Роналду оценил своё достижение на чемпионатах Европы
09:21 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль оценил силу сборной Хорватии перед матчем на Евро-2024
08:44 · Чемпионат Европы 2024
Кроос: «Германия может победить любую команду на Евро-2024»
08:35 · Чемпионат Европы 2024
Роналду: «Мы знаем, что можем выиграть чемпионат Европы»
08:29 · Чемпионат Европы 2024
Ракитич: «Футбол должен дать Модричу трофей со сборной Хорватии»
08:24 · Чемпионат Европы 2024
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси 1
08:16 · Чемпионат Европы 2024
Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024
Все новости