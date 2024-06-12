Роналду установил ещё один рекорд

Во вторник, 11 июня, состоялся контрольный поединок сборных Португалии и Ирландии. Подопечные Роберто Мартинеса одержали победу со счетом 3:0. Двумя голами в составе португальцев отметился звездный центрфорвард Криштиану Роналду.

Как сообщается в социальных сетях, 39-летний нападающий установил еще один рекорд. Роналду стал первым футболистом в истории, который забивает 21 год подряд за свою национальную команду.

Ранее сообщалось, что Криштиану установил рекорд по сыгранным матчам за сборную.

На чемпионате Европы – 2024 Португалия попала в группу с национальными командами Грузии, Чехии и Турции.