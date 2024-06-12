Стало известно имя судьи первого матча Евро-2024

Назначена судейская бригада на матч открытия чемпионата Европы – 2024 между национальными сборными Германии и Шотландии.

Как информирует пресс-служба УЕФА, главным рефери встречи назначен французский арбитр Клеман Тюрпен. Поединок Германии против Шотландии состоится в пятницу, 14 июня, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что престижный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, одолевшая Англию в финале Евро-2020.

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