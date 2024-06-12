Мората назвал цель сборной Испании на Евро-2024

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился мнением о шансах «красной фурии» на предстоящем чемпионате Европы – 2024.
«Испания на этом турнире, чтобы победить. В последний раз мы дошли до полуфинала, а до этого сыграли в 1/8 финала. Одержать победу на Евро довольно сложно, однако у нас отличная команда. Мы будем играть в серьезной группе. Понимаем, что нас ждут трудности, но команда готова к этому», - приводит слова Мораты пресс-служба УЕФА.
Евро-2024 пройдет на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании стартует на турнире матчем с Хорватией.
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