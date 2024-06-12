Мората назвал цель сборной Испании на Евро-2024

«Испания на этом турнире, чтобы победить. В последний раз мы дошли до полуфинала, а до этого сыграли в 1/8 финала. Одержать победу на Евро довольно сложно, однако у нас отличная команда. Мы будем играть в серьезной группе. Понимаем, что нас ждут трудности, но команда готова к этому», - приводит слова Мораты пресс-служба УЕФА.