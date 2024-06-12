Мбаппе оценил силу сборной Франции перед стартом Евро-2024

«У Франции очень сильная команда, все это прекрасно понимают. Мы приехали в Германию с большими амбициями. Чемпионат Европы – тяжелый турнир. Все участники очень хорошо знакомы друг с другом. Это усложняет ситуацию. Мы испытывали что-то подобное на прошлом Евро», - передает слова 25-летнего футболиста Sport Bild.