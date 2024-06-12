Карвахаль оценил шансы Испании победить на Евро-2024

Фланговый защитник сборной Испании Дани Карвахаль поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы – 2024, который пройдет на футбольных полях Германии.
«У Испании определенно есть шансы на победу. Нас могут назвать неочевидными претендентами, но вероятность нашего триумфа существует. Лично я считаю, что у нас есть все шансы для того, чтобы добиться успеха», - передает слова Карвахаля газета Marca.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Национальная команда Испании сыграет на групповой стадии со сборными Италии, Хорватии и Албании. Действующими чемпионами Европы являются итальянцы.
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