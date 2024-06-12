Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, какой финал хотел бы видеть на чемпионате Европы – 2024.
«Мы проиграли Германии в марте? Товарищеские встречи можно не учитывать. Но если серьезно, то у хозяев очень серьезная команда. Немцы всегда в числе фаворитов на победу. Финал между Францией и Германией? Я согласен на это», - передает слова нападающего Bayern & Germany.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции попала в группу с Нидерландами, Польшей и Австрией. Германия сыграет в одном квартете с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
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