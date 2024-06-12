Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024

«Мы проиграли Германии в марте? Товарищеские встречи можно не учитывать. Но если серьезно, то у хозяев очень серьезная команда. Немцы всегда в числе фаворитов на победу. Финал между Францией и Германией? Я согласен на это», - передает слова нападающего Bayern & Germany.