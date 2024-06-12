Какая сборная выиграет чемпионат Европы – 2024

Сборная Франция в последние годы весьма уверенно демонстрирует высокий результат как на мировом, так и на континентальном уровне. В трёх из четырёх последних финалов чемпионатов мира и Европы французы были его участниками. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о шансах одного из явных фаворитов Евро-2024.

Опыт финалов

В определённой мере предстоящий чемпионат Европы должен стать своеобразной «лебединой песней» для этого поколения французов, которые были лидерами европейского футбола последних восьми лет. Это подтверждается результатами. Участие в трёх главных финалах мировых (дважды в 2018 и 2022 годах) и одном континентальном турнире (2016 год) красноречиво направляет трёхцветных в число главных претендентов на завоевание третьего трофея на чемпионатах Европы (ранее французы побеждали в 1984 и 2000 году). Линия нападения, несмотря на свой почтенный возраст, – 27,6 года, ещё в полной боевой готовности. После Катара-2022 Жиру (37 лет и 131 матч за национальную сборную) и Гризманн (33 года и 127 матчей за «трёхцветных») остались обделены большой победой, и им ещё есть что доказывать.

Мбаппе в Лужниках в июле 2018 года стал самым молодым французским игроком, забивавшим на турнире, и первым игроком младше 20 лет после Пеле, забившим в финале мундиаля. В 77 играх, проведённых за национальную сборную, он 46 раз поражал ворота противника. После хет-трика в финале мундиаля 2022 года Мбаппе стал вторым футболистом в истории после Джеффа Хёрста (в 1966 году), которому удалось забить три мяча в финале чемпионата мира. В двух сыгранных финалах чемпионатов мира Килиан неизменно забивал. Его послужной список уже составляет четыре попадания в цель в главных матчах турниров. К тому же переход в мадридский «Реал» должен добавить мотивации главной ударной силе сборной Франции.

«ПСЖ» наряду с «Миланом»

Представительство из 5 футболистов главного клуба и бессменного лидера национального чемпионата «ПСЖ» вполне объяснимо. Помимо команды из Парижа в состав сборной включён вратарь «Ланса» Брис Самба (30 лет), защитник Жонатан Клосс (31 год) из «Марселя» и форвард «Монако» Юссуф Фофан (25 лет). Из выступающих за пределами Франции выделяется диаспора из «Милана»: вратарь Майк Меньян (28 лет), защитник Тео Эрнандес (26 лет) и ветеран, 37-летний нападающий Оливье Жиру.

На полях соседней Германии трёхцветные – фавориты №1. Об этом свидетельствуют и коэффициенты букмекеров, которые находятся в районе 4,5-5.

Итоги выступлений сборной Франции на последних чемпионатах мира и Европы

Год Турнир Результат 2016 Чемпионат Европы 2 2018 Чемпионат мира 1 2021 Чемпионат Европы (1/8 финала) 2022 Чемпионат мира 2

Посмотреть окончательную заявку команд, которые вышли на Евро-2024 можно в специальном разделе представление сборных чемпионата Европы-2024.

Константин Лицин