39-летний Роналду установил новый рекорд

Форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал автором очередного рекорда.

Как информирует Международная федерация футбольной истории и статистики, вчерашний товарищеский поединок против Ирландии стал для 39-летнего бомбардира 1226-м в карьере. Благодаря этому Криштиану обогнал бывшего бразильского вратаря Рожерио Сени.

Роналду сыграл 698 матчей в национальных чемпионатах и 101 – в кубковых турнирах. Также на счету звездного голеадора 220 поединков в международных турнирах клубов и 207 за сборную Португалии.

Португалия обыграла Ирландию со счетом 3:0. Роналду отметился двумя голами.

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