Гюндоган высказался о Евро-2024

«Для меня огромная честь быть капитаном этой команды, это большая привилегия. В моей карьере были как большие победы, так и трудные моменты. Я знаю, насколько тяжело добиваться успеха. Я хочу быть лидером на поле и за его пределами. Люди в Германии заслужили успехов от сборной», - передает слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.