Гюндоган высказался о Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы – 2024.
«Для меня огромная честь быть капитаном этой команды, это большая привилегия. В моей карьере были как большие победы, так и трудные моменты. Я знаю, насколько тяжело добиваться успеха. Я хочу быть лидером на поле и за его пределами. Люди в Германии заслужили успехов от сборной», - передает слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии турнира «бундестим» сыграет с Шотландией, Швейцарией и Венгрией.
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