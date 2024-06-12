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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Португалии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

12 Июня 2024 • 11:00 Комментировать

До старта главного европейского первенства осталось всего лишь 2 дня. Завершаем обзор группы F командой Португалии - главными фаворитами квартета и одними из главных фаворитов всего турнира.

Путь на Евро-2024

Сборная Португалии попала на предстоящий Евро через квалификационную группу. Причем сделали это португальцы очень уверенно. В отборочном цикле с Португалией в группе были Словакия, Люксембург, Исландия, Босния и Герцеговина и Лихтенштейн. И тут команда Роберто Мартинеса просто покуражилась — 10 побед в 10 матчах. Впервые в истории португальцы прошли отборочный цикл без единой потери очков: 30 очков из 30 возможных. А разница мячей составила сумасшедшие +34. Так что нет никаких сомнений в том, что Португалия попала на Евро заслуженно.

Задачи на Евро-2024

Традиционно португальцы являются командой, которая ставит перед собой максимальные задачи. Говоря о форме команды, опять же вспомним, как они прошли отборочный цикл. Да, кто скажет, что у них была лёгкая группа, но 10 побед в 10 матчах - это как минимум серьезная заявка на успех. Игра у команды Мартинеса сейчас есть, состав в полном порядке. В том, что португальцы выйдут из группы сомневаются, наверное, лишь самые ярые фанаты Месси. Но если отбросить шутки в стороны, то для всех понятно, что Португалия приезжает на предстоящий Евро в качестве одного из фаворитов. Медали — задача-минимум для португальцев. А реальная задача для Роналду и компании — повторение успеха 2016 года.

Состав сборной Португалии на Евро-2024

И если в 2016 году Португалия обладала хорошим составом, но не настолько, чтобы принимать их первое место как должное, то в этот раз у португальцев один из сильнейших составов за последнее время. Кажется, что состав под руководством Мартинеса практически не имеет изъянов ни в одной линии.

Вратари: Диогу Кошта (ФК «Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Перейра Данилу («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Кансело («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Кеплер Пепе («Порту»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Антониу Силва («Бенфика»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Жоау Невеш («Бенфика»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Матеус Нунес («Вулверхэмптон»), Жоао Палинья («Фулхэм»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Рафаэл Леау («Милан»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Жоау Фелиш («Барселона»).

Лидеры сборной Португалии

Как уже было написано ранее, состав у Португалии сейчас очень силен и способен бороться за самые высокие места. Говоря о лидерах, у всех первым делом в голове всплывает имя Криштиану Роналду. Несмотря на свои 39 лет, Криш до сих пор находится в отличной форме, о чем свидетельствуют его результаты в минувшем сезоне. За «Аль-Наср» в саудовской лиге звездный португалец провел 31 матч и забил, внимание, 35 голов. Роналду доказывает, что он все такая же голевая машина. Для португальца этот Евро, вероятно, станет последним, поэтому он постарается вновь повторить успех 2016 года.

Также современная сборная Португалии не представляется без своего главного плеймейкера - Бруно Фернандеша. В отборочном цикле к предстоящему чемпионату Европы именно Фернандеш стал лучшим игроком португальцев. Да, его клуб не лучшим образом выступил в АПЛ, но за сборную Фернандеш феерил: 14 очков по системе гол+пас в 12 матчах.

Не хочется забывать и других игроков. Рафаэль Леау, который проводит прекрасный сезон в «Милане». Он по-настоящему является лидером клуба, и за ним уже выстроилась очередь желающих из других топ-клубов. Бернарду Силва все так же хорош. Да, в «Сити» огромная конкуренция и Силва не является постоянным игроком старта, но он все также достаточно важный игрок в составе Гвардиолы.

С кем Португалия сыграет на Евро

Португальцам предстоит встретиться со сборными Чехии, Грузии и Турции. Очевидно, команда Мартинеса смотрится посильнее своих соперников.

Дата
Матч
Время (мск)
18 июня, вторник Португалия — Чехия 22:00
22 июня, суббота Турция — Португалия 19:00
26 июня, среда Грузия — Португалия 22:00

Тренер сборной Португалии

Роберто Мартинес - уже известный тренер в кругах любителей футбола. В стан португальцев Мартинес пришел в январе 2023 года. До этого тренер работал в таких клубах, как «Суонси», «Эвертон» и «Уиган». Кстати, Мартинес имеет опыт работы в сборной. Он тренировал Бельгию и добился неплохого успеха - бронза чемпионата мира.

Достижения сборной Португалии на Евро

Сборная Португалии будет участвовать на чемпионате Европы уже в 9 раз. Португальцы всегда считались одними из главных фаворитов, но долгое время не могли взять первое место. В последние 20 лет Португалия успешно выступает на континентальном первенстве. В 2004 году Португалия стала второй, уступив в финале Греции. А в 2016 стала чемпионом Европы впервые в своей истории.

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Место в рейтинге ФИФА

Примечательно, что и в рейтинге ФИФА Португалия находится на 7 строчке. Выше - Аргентина, Франция, Англия, Бельгия, Бразилия и Нидерланды.

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев

 

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