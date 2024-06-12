Роналду оценил своё достижение на чемпионатах Европы

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий по поводу того, что выступит на шестом для себя чемпионате Европы.

«Я горд, что стану первым, кто сыграет на шести Евро. Высоко оцениваю свое достижение, оно показывает, как долго я в футболе. Я рад, что могу помочь сборной Португалии добиться поставленных целей. Это для меня большая честь. Мы приложим все усилия, чтобы пройти как можно дальше и одержать победу», - передает слова 39-летнего бомбардира пресс-служба УЕФА.

На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии сыграет против Чехии, Турции и Грузии.