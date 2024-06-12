Ямаль оценил силу сборной Хорватии перед матчем на Евро-2024

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился ожиданиям от первого матча на чемпионате Европы – 2024 против национальной команды Хорватии.
«Каждый матч, который я проведу на Евро, будет очень важен для меня. Но предстоящая встреча будет самой важной. О силе хорватов знают все. Эту команду очень непросто победить. У сборной Хорватии огромный опыт на таких турнирах, поэтому это будет чрезвычайно трудный матч», - передает слова талантливого футболиста AS.
Поединок сборных Испании и Хорватии состоится на стадионе в Берлине 15 июня. В этой же группе сыграют команды Италии и Албании.
Бан пользователя