Кроос: «Германия может победить любую команду на Евро-2024»

«Наша задача заключатся в том, чтобы показывать хороший футбол. Нам нужно уменьшить все риски, исправить проблемные моменты в своей игре. Всегда есть возможности для улучшения. Я прекрасно знаю, какой потенциал у этой команды. Мы способны обыграть любого соперника», - передает слова полузащитника Bayern & Germany.