Кроос: «Германия может победить любую команду на Евро-2024»

Хавбек сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от выступления на чемпионате Европы – 2024.
«Наша задача заключатся в том, чтобы показывать хороший футбол. Нам нужно уменьшить все риски, исправить проблемные моменты в своей игре. Всегда есть возможности для улучшения. Я прекрасно знаю, какой потенциал у этой команды. Мы способны обыграть любого соперника», - передает слова полузащитника Bayern & Germany.
Чемпионат Европы пройдет на футбольных стадионах Германии с 14 июня по 14 июля. «Бундестим» сыграет на групповой стадии с командами Шотландии, Швейцарии и Венгрии.
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