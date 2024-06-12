Роналду: «Мы знаем, что можем выиграть чемпионат Европы»

«Я верю в то, что наша сборная принесет много радостных эмоций болельщикам на этом Евро. Лучшее поколение игроков – это то поколение, которое побеждает в турнирах. Надеюсь, что Португалия выиграет чемпионат Европы. У нас в составе много классных футболистов. Наша команда знает, что может победить», - передает слова Роналду пресс-служба УЕФА.