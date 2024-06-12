Ракитич: «Футбол должен дать Модричу трофей со сборной Хорватии»

Экс-футболист сборной Хорватии Иван Ракитич считает, что полузащитник Лука Модрич заслуживает выиграть трофей с национальной командой.
«Футбол должен дать Луке трофей со сборной Хорватии. Для него сейчас самое главное – это победа на чемпионате Европы-2024. Было бы невероятно, если бы Модрич поднял этот кубок», - передает слова Ракитича AS.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Хорватии попала в «группу смерти», где сыграет против национальных команд Италии, Испании и Албании.
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