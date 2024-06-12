Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих футбольных навыках.
«Я считаю себя совершенным игроком. Но всегда есть вещи, которые можно улучшить. Если футболист хочет добиться спортивного долголетия, то ему нужно уметь хорошо адаптироваться под ситуацию. Я умею это делать, поэтому уже 20 лет выступаю на самом высоком уровне. Только приложив максимум усилий, можно достичь таких результатов», - цитирует 39-летнего бомбардира пресс-служба УЕФА.
Роналду поедет со сборной Португалии на чемпионат Европы – 2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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