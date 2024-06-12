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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024

12 Июня 2024 • 08:16 Комментировать

Звездный полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о конфликте между нападающим Никласом Фюллькругом и защитником Антонио Рюдигером во время тренировки.

«Это даже хорошо, что происходят такие ситуации. Не нужно относиться к этому чересчур серьезно. Единственный человек, на которого зол Фюллькруг, это арбитр. Он понимает, что ему придется винить только себя, если дело дойдет до драки с Рюдигером», - передает слова полузащитника AS.

Напомним, что грядущий чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Хозяева турнира сыграет на групповой стадии с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Тони Кроос Антонио Рюдигер Никлас Фюллькруг ещё теги
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