Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024

Звездный полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о конфликте между нападающим Никласом Фюллькругом и защитником Антонио Рюдигером во время тренировки.
«Это даже хорошо, что происходят такие ситуации. Не нужно относиться к этому чересчур серьезно. Единственный человек, на которого зол Фюллькруг, это арбитр. Он понимает, что ему придется винить только себя, если дело дойдет до драки с Рюдигером», - передает слова полузащитника AS.
Напомним, что грядущий чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Хозяева турнира сыграет на групповой стадии с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
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