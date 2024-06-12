Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024

«Это даже хорошо, что происходят такие ситуации. Не нужно относиться к этому чересчур серьезно. Единственный человек, на которого зол Фюллькруг, это арбитр. Он понимает, что ему придется винить только себя, если дело дойдет до драки с Рюдигером», - передает слова полузащитника AS.