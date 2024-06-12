Исследование выявило четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory назвал четыре сборные с самыми высокими шансами выиграть предстоящий чемпионат Европы – 2024.

Для определения фаворитов престижного турнира использовали ряд формул, расчетов и индексов, исходя из составов участников. В топ-4 главных фаворитов Евро попали следующие команды: Англия, Германия, Испания и Франция.

Чемпионат Европы пройдет на футбольных стадионах Германии с 14 июня по 14 июля. Напомним, что действующим обладателем престижного трофея является сборная Италии.

Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия