Фердинанд: «Без Роналду Португалия не вышла бы на Евро»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о значимости звездного нападающего Криштиану Роналду для национальной команды Португалии.
«Португалия лучше без Криштиану? В отборе он забил десять голов в десяти встречах. Если учесть эту квалификацию, то они бы без него не вышли на чемпионат Европы. Поэтому я не соглашусь с таким мнением», - передает слова Фердинанда TNT Sports.
Во вчерашнем товарищеском поединке Португалия уверенно победила Ирландию со счетом 3:0. Роналду в этой встрече отметился двумя забитыми мячами.
Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.
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