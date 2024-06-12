Фердинанд: «Без Роналду Португалия не вышла бы на Евро»

«Португалия лучше без Криштиану? В отборе он забил десять голов в десяти встречах. Если учесть эту квалификацию, то они бы без него не вышли на чемпионат Европы. Поэтому я не соглашусь с таким мнением», - передает слова Фердинанда TNT Sports.